Tybring-Gjedde: Bergen Engines-salet kan føre til mistillitsforslag

innenriks

– Situasjonen vi no står overfor, er svært alvorleg og kan i verste fall svekkje beredskapen vår og skade relasjonane til våre allierte, skriv Tybring-Gjedde til Bergens Tidende.

– Eg ser ikkje bort ifrå at alvorsgrada og tyngda av denne saka kan tvinge fram eit mistillitsforslag, heiter det vidare.

Tybring-Gjedde er andre nestleiar i utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Tidlegare har E24 skrive at spionskipet Marjata, eitt av E-tenestas viktigaste verktøy for å overvake russisk aktivitet i nordområda, blir halde ved like av Bergen Engines.

Selskapet blir selt til det russisk-kontrollerte selskapet TMH International, som har betalt 1,6 milliardar kroner for motorfabrikken på Hordvikneset.

Blant dei største kundane til Bergen Engines er det norske Sjøforsvaret. I den siste trusselvurderinga frå Politiets tryggingsteneste (PST), Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) og E-tenesta, blir nettopp utanlandske oppkjøp av strategisk infrastruktur utpeika som ein trussel.

Tybring-Gjedde seier det er ein «sikkerheitspolitisk katastrofe» at regjeringa ikkje har gjort noka risikovurdering før salet. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har sagt at ei risikovurdering er igangsett, og at salet ikkje er gjennomført.

(©NPK)