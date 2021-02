USA «vurderer risikoen» etter Bergen Engines-sal

innenriks

USA brukar, til liks med fleire andre NATO-land, motorar frå selskapet. Så langt har marinen bestilt seks skip med Bergen Engines-motorar, og ønsket er å skaffe seg tjue, skriv E24 og Bergens Tidende.

I ei fråsegn skriv ein talsperson for den amerikanske marinen at dei er klare over «endringa av eigarskapen i Bergen Engines frå Rolls-Royce til TMH». Vidare heiter det at marinen vil «vurdere risiko og moglegheiter når vi bestemmer om og korleis vi skal reagere på salet», skriv E24.

Bergen Engines har levert motorar òg til eit skip som blir nytta av den tyske og nederlandske marinen. Også den newzealandske marinen og kystvakta i Australia og på Island har bestilt motorar frå selskapet, ifølgje E24. Selskapet har òg det norske Sjøforsvaret og E-tenesta som kundar.

Nederland og Island er, til liks med USA og Noreg, Nato-medlemmer, medan Australia og New Zealand samarbeider med alliansen. Ein Nato-talsperson skriv til E24 at dei har «full tillit til at Noreg vil handtere denne saka i tråd med nasjonale lover og reguleringar»

– Generelt anerkjenner Nato tryggingsutfordringane som utanlandske investeringar kan utgjere, og vi oppmodar alle allierte til å implementere nasjonal lovgiving som møter denne utfordringa, heiter det vidare.

I Noreg har saka ført til sterke reaksjonar. Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) har antyda at saka kan tvinge fram eit mistillitsforslag. Sp har retta skarp kritikk, og Ap har stilt spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

(©NPK)