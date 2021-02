Unio avviser forslaget om å auke aldersgrensa i staten til 72 år

innenriks

Regjeringa vil oppheve plikta til å slutte ved oppnådd særaldersgrense og vil la alle statstilsette jobbe til dei blir 70 år. Forslaget er sendt på høyring, og Unio er kritiske i høyringssvaret sitt.

– Forslaget kjem eit par tiår for tidleg. Førebels er det viktigare å leggje til rette for at tilsette i 60-åra står lenger i arbeid og at vi unngår uverdige avgangar, seier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio ei pressemelding.

Kvar femte statstilsette har i dag ei særaldersgrense på anten 60, 63 eller 65 år, noko som gjer at dei må pensjonere seg før dei fyller 70.

(©NPK)