Xi: Kina har utrydda ekstrem fattigdom

Det er uklart kva kriterium som ligg til grunn for påstanden. I fjor erklærte landet at dei hadde løfta alle innbyggjarar over inntektsgrensa på 2,3 dollar om dagen, tilsvarande rundt 19 kroner etter dagens kurs.

Det er litt over Verdsbankens lågaste grense på 1,9 dollar, men under kva som er tilrådd for rikare land. Kina er verdas nest største økonomi etter USA.

I ein seremoni i Beijing delte Xi ut medaljar til offentlege tenestepersonar frå distrikta.

– Ingen andre land kan løfte fleire hundre millionar menneske ut av fattigdom på så kort tid, sa Xi.

