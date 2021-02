551 nye koronasmitta siste døgn – 225 fleire enn for ei veke sidan

innenriks

Så mange nye smitta er det ikkje registrert på eitt enkelt døgn, sidan 13. januar. Heile 231 av dei koronasmitta er registrerte i Oslo. Det er det høgaste smittetalet i hovudstaden sidan 19. november i fjor.

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad seier til VG at auken den siste veka kjem av meir smittsame virusvariantar og dessutan meir kontakt mellom unge menneske etter lettar i smitteverntiltak.

– I tillegg har mange testa seg den siste tida, ikkje minst i Oslo, seier han.

Ved midnatt natt til fredag er det registrert 70.040 koronasmitta personar her i landet, viser førebelse tal frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS). Dei siste sju dagane er det registrert til saman 2.216 nye smittetilfelle i Noreg. 3,7 millionar koronatestar er til no utførte her i landet.

308.145 personar har fått første dose av koronavaksinen, og 125.150 personar har fått andre dose.

92 koronapasientar var torsdag innlagde på sjukehus. Det var tre færre enn dagen før.

Til saman er 620 koronasmitta personar døde i Noreg sidan mars, viser førebelse tal. Om pasientane har døydd av eller med covid-19, er ikkje alltid mogleg å slå fast.

64 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppa under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Noreg.

(©NPK)