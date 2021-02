Equinor forsvarar utbetalingar til Angola

innenriks

Dei to tidlegare konsernsjefane Helge Lund og Eldar Sætre møtte begge til digital grilling då Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fredag heldt høyring om det kontroversielle engasjementet til oljeselskapet i Angola, ofte beskrive som eitt av dei mest korrupte landa i verda.

Det kritiske søkjelyset har spesielt vore retta mot utbetalingar til «sosiale prosjekt» i landet og til eit teknologisenter som aldri har sett dagens lys.

I høyringa vart dei tidlegare konsernsjefane hardt pressa på det fleire har oppfatta som ei manglande openheit frå selskapet.

Innrømming frå Lund

Lund stod for delen sin fast på at Statoil gjorde grundige vurderingar før kontraktane vart signerte i 2011.

– Den juridiske vurderinga var klar. Dette kunne gjennomførast på ein forsvarleg måte i samsvar med antikorrupsjonslovgivinga. Og det blir understøtta av fleire eksterne juridiske vurderingar, sa Lund.

Då han seinare i høyringa vart pressa av komitéleiar Dag Terje Andersen, innrømt Lund likevel at Statoil kunne ha gjort meir.

– Eg skulle ønske i dag at vi hadde lagt meir kontrollmekanismar og oppfølgingsmekanismar, sa han.

Ville ikkje ha gjort det igjen

Sætre nytta for sin del høvet til å gjenta Equinors bodskap om at selskapet «i dag ikkje ville ha inngått tilsvarande avtalar».

Men då Equinor såg at teknologisenteret lét vente på seg, var vurderinga klar:

– Det var ingen tvil. Vi var framleis forplikta til å betale, og det ville skje godt innanfor ramma av gjeldande korrupsjonslovgiving, sa Sætre.

Ifølgje han er det òg slik at Equinor ikkje har nokon indikasjonar på misbruk av midla selskapet har utbetalt.

Tvert imot går utviklinga i Angola no i retning av at det er interessentar og operatørar som skal gjennomføre dei sosiale prosjekta, i staden for at pengane skal utbetalast til styresmaktene.

– Vi har òg klare indikasjonar på at det no er konkrete planar for faktisk å byggje ut eit teknologisenter, sa Sætre.

Insisterer på openheit

I høyringa vart dei to tidlegare konsernsjefane gjentekne gonger konfrontert med påstandar om manglande openheit.

Høgres Svein Harberg ville vite om openheit er «avgrensa til festtalar» i Equinor, medan SVs Freddy André Øvstegård konstaterte at det som har komme fram, ikkje ser bra ut for selskapet.

Sætre beskreiv på si side openheit som «utruleg sentralt» for Equinor.

– Helge Lund introduserte openheit som éin av dei fire verdiane i selskapet. Det er framleis eit grunnfjell i alt vi gjer, sa han.

(©NPK)