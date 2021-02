Fleire hundre meter lang testkø i Tromsø

innenriks

Fredag opplyste Tromsø kommune om eit nytt smitteutbrot i byen. Åtte personar testa torsdag positivt for koronaviruset. Fleire kafear og treningssenter i Tromsø har hatt besøk av éin smitta.

Som følgje av dette har Tromsø kommune oppmoda folk som har vore på stadane, til å ha låg terskel for å teste seg, skriv Nordlys.

– Smittesporinga er i gang for fullt no, og folk har strøymt til for å teste seg etter at vi gjekk ut med informasjon om utbrotet på pressekonferansen tidlegare i dag. No er det hundrevis i testkø, seier ordførar Gunnar Wilhelmsen i Tromsø til Dagbladet.

