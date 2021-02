Fredrikkeprisen til Birgit Skarstein

innenriks

– Eg er så takksam og glad over å få prisen, og ikkje minst rørt over at de trekkjer fram viktigheita av eit mangfaldig samfunn. Det at vi er ulike gjer oss sterke. Vi treng kvarandre, og vi har det betre når vi er ein del av eit fellesskap, seier Birgit Skarstein.

Fredrikkeprisen består av ein skulptur av Norske Kvinners Sanitetsforenings grunnleggjar Fredrikke Marie Qvam, i tillegg til eit diplom og 100.000 kroner. Pengane er ikkje til personleg bruk, men skal gå til eit formål innanfor Sanitetskvinnenes arbeidsfelt.

Tidlegare prisvinnarar er mellom anna Else Kåss Furuseth, Gunhild Stordalen, Gro Harlem Brundtland og kronprinsesse Mette-Marit.

