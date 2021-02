Høgre åtvarar mot universitets-spionasje

innenriks

– Det er ganske alvorleg at så mange av stipendiatane med plass på NTNU, kjem frå Kina eller Iran. Det må setjast eit tak på talet på studentar og forskarar som kjem frå land som Noreg ikkje har eit tryggingssamarbeid med, seier stortingsrepresentant Hårek Elvenes til VG.

I den siste nasjonale trusselvurderinga peikar Politiets tryggingsteneste på at nokre statar kan utnytte norske utdannings- og forskingsinstitusjonar til ulovleg kunnskapsoverføring. Fire land blir peikte ut som dei største truslane: Russland, Kina, Iran og Pakistan.

Rektor Anne Borg ved NTNU skriv i ein e-post til VG at universitetet leitar etter dei beste hovuda uavhengig av kva land dei kjem frå.

– Kina har over fleire år vore ein ønskt samarbeidsnasjon i strategien til regjeringa for høgare utdannings- og forskingssamarbeid (Panorama-strategien 2015-2020). Samtidig må vi innsjå at Kina framleis vil vere ein strategisk viktig partnar på fleire område innanfor norsk forsking og utdanning, også for NTNU, skriv Borg.

Ho seier at om lag ti prosent av dei utanlandske stipendiatane er frå Kina og Iran.

