Helsebyråden ber Oslo-folk teste seg når dei kjem heim frå vinterferie

– Eg er uroleg for smitteutviklinga. Når ein ser på krafta i den smitten som går føre seg no, er det tydeleg at vi som bur i Oslo, må finne ei løysing på dette saman, seier helsebyråd Robert Steen (Ap) til NTB.

Torsdag vart det registrert 231 nye koronasmitta i Oslo – det høgaste talet sidan 19. november. Sidan 15. februar har dagssnittet for talet på smitta dei siste to vekene auka frå 64 til 99.

Det kjem etter at Folkehelseinstituttet i vekerapporten sin onsdag denne veka anslo at R-talet i Oslo, som seier kor mange ein smitta person smittar vidare, no er på 1,4.

Tre årsaker til auka smitte

Robert Steen seier at det i hovudsak er tre årsaker til at talet på registrert smitta aukar i Oslo.

– Det eine er at vi testar fleire. Førre veke vart det sett ny testrekord, og talet på testa har òg vore høgt denne veka. Det gjer at vi oppdagar meir smitte.

– Det andre er at det no er ein større del som blir smitta av det britiske viruset, som smittar lettare enn den opphavlege varianten, seier Steen.

Han meiner òg at det er psykologi inne i biletet.

– Vi har vore gjennom ein periode med vaksinasjon av dei eldste. Vaksinasjonen av større grupper vil byrje om ikkje altfor lenge, og ein byrjar å presentere planar om korleis ei gjenopning av samfunnet kan gå føre seg. Det kan ha gitt ein psykologisk effekt og ha gjort at nokon har byrja å senke skuldrene, seier helsebyråden.

Meiner Oslo har kontroll

– Onsdag sa du at Oslo har god kontroll over smittesituasjonen. Står du framleis på det?

– Ja. Eg meiner vi har kontroll fordi vi veit årsaka til at smitten aukar. Samtidig har vi god testkapasitet, og smitten er no ganske jamt fordelt i alle bydelane. Vi har ikkje lenger dei store forskjellane vi hadde tidlegare, der Stovner og Søndre Nordstrand hadde svært høge smittetal, medan bydelane i vest hadde mykje lågare smitte.

– Kan det bli aktuelt å stramme ytterlegare inn i Oslo?

– Per i dag er vi ikkje der. Men vi veit at desse tinga kan forandre seg fort. Det skal ikkje så mykje til før vi er i ein litt annan situasjon.

Ber folk teste seg etter ferien

Denne veka har det vore meldt om fleire smitteutbrot på turisthytter i samband med vinterferien.

Robert Steen seier at det er mogleg at nokon òg vil dra med seg smitte heim frå vinterferie.

– Det er ein risiko for det, mellom anna fordi mange i ferien har treft andre enn dei omgår til vanleg. Derfor er det lurt om alle som har vore på vinterferie, testar seg når dei kjem heim. Det kan avdekkje smitte og kutte smittevegen tidleg.

– Har Oslo kapasitet til at alle som har vore på vinterferie, testar seg til dømes førstkommande søndag, måndag og tysdag?

– Veka før vinterferien sette vi testrekord. Vi hadde over 24.000 som testa seg, og framleis hadde vi kapasitet til å ta ytterlegare 11.000 testar. Derfor er eg trygg på at vi skal klare å teste alle som ønskjer å teste seg.

