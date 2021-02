Kvinneleg lege fekk rekorderstatning frå Diskrimineringsnemnda

innenriks

Dette kjem på bakgrunn av eit økonomiske tap som følgje av brot på likelønnsavgjerda i eitt av fengsla i landet, skriv Diskrimineringsnemnda i ein pressemelding.

Legen hadde som einaste kvinnelege fengselslege over fleire år hatt ei betydeleg lågare lønn enn resten av legane ved fengselet. Då både den kvinnelege legen og ein av dei mannlege fengselslegane i 2020 fekk tilbod om å auke stillingsprosenten, fekk ho tilbod om ny kontrakt med ei lønn som – i ein 100 prosentstilling – låg i overkant av 200.000 kroner lågare enn den lønna den mannlege kollegaen hennar vart tilboden.

Arbeidsgivar meinte at legen ikkje var diskriminert sidan lønna hennar ikkje var lågare enn det generelle lønnsnivået for legar i kommunen.

Nemnda fastslo at lønna til klagar skulle samanliknast med lønna til resten av fengselslegane ved same fengsel, og ikkje det generelle lønnsnivået for legar i kommunen, i det arbeidet som fengselslege krev spesiell erfaring og kompetanse.

– Erstatningsbeløpet er det høgaste beløpet for økonomisk tap nemnda så langt har tilkjent, uttaler direktør Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda.

