Nav: Auke i permisjonar førte til 6.500 fleire arbeidssøkjarar i februar

innenriks

– Heile auken i talet på arbeidssøkjarar den siste månaden har komme i Viken, Vestland og Oslo, og må sjåast i samanheng med smitteutbrota vi har hatt i desse områda, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i ei pressemelding.

I alt 207.900 arbeidssøkjarar var ved utgangen av februar registrert som heilt ledige, delvis ledige eller som arbeidssøkjar på tiltak hos Nav. Det utgjer 7,3 prosent av arbeidsstyrken.

Auke skylder fleire permisjonar

120.500 personar var registrerte som heilt ledige ved utgangen av februar, noko som utgjer 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

37.800 av dei heilt ledige er permitterte, medan det same gjeld for 35.300 av dei delvis ledige. Dei permitterte utgjer no til saman 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Talet på permitterte har gått opp med 6.500 sidan januar. Auken i talet på arbeidssøkjarar siste månad kjem dermed av fleire permitterte, og i all hovudsak fleire delvis permitterte.

Ifølgje Holte har det med unntak av Viken, Vestland og Oslo samla vore ein liten nedgang i talet på arbeidssøkjarar den siste månaden.

Høgast del ledige i Oslo

– Dei permitterte utgjer 46 prosent av alle som er heilt eller delvis arbeidsledig i Oslo, og koronatiltaka har derfor ein stor innverknad på arbeidsløysa i byen vår. Ei gradvis gjenopning av Oslo vil etter kvart gi ein nedgang i arbeidsløysa, når fleire permitterte kan vende tilbake til jobbane sine, seier direktør Sonja Skinnarland i Nav Oslo.

Oslo er fylket med den høgaste delen heilt og delvis arbeidsledige. Ved utgangen av februar er 6,4 prosent av arbeidsstyrken heilt ledige, medan 3,0 prosent er delvis ledige. Tilsvarande tal for landet er 4,3 og 2,5 prosent.

Samtidig aukar talet på stillingar som blir lyste ut i Oslo. I februar vart det lyst ut 9.538 stillingar, som er ein auke på 19 prosent samanlikna med februar 2020.

Den siste månaden vart det kunngjort flest stillingar innan helse, pleie og omsorg med drygt 1.700 stillingar, følgd av drygt 1.600 stillingar innan ingeniør- og ikt-fag.