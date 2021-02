Norwegian taper framleis – men i lågare tempo enn før

innenriks

– 2020 var eit eksepsjonelt krevjande år for heile luftfarten og for Norwegian. Resultatet for fjerde kvartal er ikkje overraskande i lys av dette, seier Norwegians konsernsjef Jacob Schram i ei pressemelding.

Norwegian har i vinter kutta talet på fly og avgangar betydeleg. Driftskostnadene til selskapet før leasing og avskrivingar gjekk ned med heile 82 prosent samanlikna med same periode året før.

Driftsresultatet før skatt enda på minus 16,4 milliardar kroner, i forhold til minus 2 milliardar kroner same periode året før. Dette inkluderer 12,8 milliardar kroner i nedskrivingar. Kassen krympa med 735 millionar kroner i fjerde kvartal.

Det vart eit innhaldsrikt kvartal for selskapet, som har søkt om konkursvern i både Irland og Noreg. Etter å først ha fått ei kald skulder frå regjeringa, kom regjeringa òg etter kvart med tilbod med støtte i form av hybridkapital. Samferdselsministeren uttrykte tru på eit rekonstruert Norwegian.

