Statsadvokaten i Oslo skal gjennomgå Baneheia-saka

innenriks

Oslo statsadvokatembete skal gjennomgå saka og komme med ei tilråding til Riksadvokaten om det bør gjennomførast full behandling i lagmannsretten eller om det skal kunngjerast frifinnande dom utan hovudforhandling.

Både Viggo Kristiansen og dei pårørande har gitt uttrykk for at dei ønskjer ei ny hovudforhandling.

– Vurderingstemaet for Riksadvokaten er likevel om bevissituasjonen slik han verkar i dag – og dermed slik han må antakast å bli i ein ny rettsrunde – blir sett på tilstrekkeleg for domfelling eller ikkje i forhold til det strenge beviskravet i strafferetten, skriv Riksadvokaten på nettstaden sin.

Høgt prioritert

Saka er høgt prioritert hos påtalemakta, men det er uvisst når Riksadvokatens avgjerd eller tilrådinga frå Oslo statsadvokatembete blir klar.

Riksadvokaten understrekar at det er eit omfattande etterforskingsmateriale som skal gjennomgåast, og dessutan at karakteren av saka og omsynet til dei involverte tilseier ei svært grundig behandling.

– Det kan heller ikkje sjåast bort frå at det vil bli behov for enkelte nye etterforskingsskritt, i den grad det blir sett på nødvendig for å sikre at alle forhold av betydning for avgjerda – både dei som kan tale for og imot domfelte – blir tekne i betraktning, opplyser Riksadvokaten.

Dømt til forvaring

Kristiansen er dømt til forvaring i 21 år for å ha vore hovudmannen bak valdtektene av og drapa på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Han har heile vegen nekta straffskuld.

Jan Helge Andersen vart dømd til 19 års fengsel. Han har sona ferdig.

Torsdag 18. februar vart det kjent at Kristiansen får straffesaka si gjenopna.