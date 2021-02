Tvitydige februarmålingar for Frp

innenriks

I eit gjennomsnitt av nasjonale meiningsmålingar frå februar får Frp ei oppslutning på 8,5 prosent, ned frå 9,5 prosent i januar.

Det er Frps svakaste månadssnitt sidan juli 2019, viser utrekningane, som er gjort av nettstaden Poll of polls.

Men berre éi av dei åtte februarmålingane er i sin heilskap gjort etter at Siv Jensen varsla sin avgang som partileiar og nestleiar Sylvi Listhaug vart utpeika som kandidat til å overta.

Denne siste målinga, som er gjort av Ipsos for Dagbladet, tyder på ein sterk Listhaug-effekt. I målinga får Frp 12,9 prosent, opp 3,4 prosentpoeng frå Dagbladets måling i januar.

Februarsnittet viser elles at Høgre framleis klart er største parti med 25,6 prosent (+0.9).

I januar gjekk Senterpartiet for første gong forbi Arbeidarpartiet på månadssnittet, men dette vart ikkje varig. I februar går Arbeidarpartiet fram til 21,4 prosent (+1,0), medan Senterpartiet går tilbake til 19,3 prosent (-1,4).

Ei anna endring i februarsnittet er at Raudt fell under sperregrensa for først gong sidan mai 2020. Partiet får ei oppslutning på 3,9 prosent i februar (-0,1).

Før andre parti er tala som følgjer:

* SV: 7,4 prosent (-0,6)

* KrF: 3,2 (-0,2)

* Venstre: 3,2 (+0,7)

* MDG: 4,5 (+0,5)

