14 smitta i nytt barnehageutbrot i Oslo

innenriks

– Per no er det 14 smitta i barnehagen til Vassenga FU, det er smitte på to avdelingar. Åtte barn og seks tilsette, seier bydelsoverlege Marius Tyssvang i Alna til Avisa Oslo.

Det er førebels ikkje mistanke om mutert virus.

Tolv av smittetilfella tilhøyrer same avdeling. Etter første kjende smittetilfelle vart barn og nærkontaktar ved avdelinga sendt i karantene. Resten av avdelingane skal ha fått beskjed om at dei ikkje var ramma av smitten, og vart ikkje sende i karantene.

Bydelsoverlegen seier at smittesporinga i bydelen er krevjande, men opplever at smitteteamet har god kontroll i saka om barnehagesmitte.

(©NPK)