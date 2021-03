50 meter breitt steinskred sperrar fylkesveg i Bergen

innenriks

Det melder Vest politidistrikt på Twitter i 13-tida måndag.

Det skal vere store steinar som blokkerer vegen mellom Salhus og Klauvaneset.

– Det er ikkje fare for at nokon har vorte tekne av steinane. Det er heller ikkje busetnad nedanfor vegen, opplyser operasjonsleiar Per Algrøy i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Politiet ser ikkje på det som nødvendig å evakuere bustadene som ligg langs vegen.

Det er venta geolog på staden for å vurdere rasfaren, skriv politiet i 13.30-tida.

Det blir omkøyring via E39. Entreprenør er på veg for å rydde opp.

