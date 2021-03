Bertheussen-anke er levert

innenriks

Bertheussens forsvararar fekk utsett ankefristen etter dommen i tingretten 15. januar. Medan påtalemakta avstod frå å anke fengselsstraffa 56-åringen vart dømd til, valde Bertheussen sjølv å anke dommen på staden. På grunn av omfanget i saka fekk advokat John Christian Elden medhald i ønsket om forlengd frist for å levere inn ankeskrivet til 28. februar.

Oslo tingrett opplyser til NTB måndag at anken vart levert innan fristen søndag. Det er no opp til påtalemakta å gi tilsvar før saka blir send til Borgarting lagmannsrett for vurdering.

– Vi kjem til å sende vurderinga til påtalemakta til lagmannsretten før påske, seier statsadvokat Frederik Ranke til NTB måndag ettermiddag.

I Borgarting lagmannsrett er behandlinga av anken enno ikkje bestemt, og det er heller ikkje sett av nokon dato for ei ankebehandling av saka. Etter ei lovendring i fjor skal saka først bli vurdert av ankeutvalet til lagmannsretten, som skal ta stilling til om ho i heile teke skal fremjast. Først etter det vil det bli klart om 56-åringen får ei ny prøving av dommen.

