Brot mellom Nent og Telia – 470.000 kundar mistar kanalar og strøymetenester

innenriks

– Vi har dessverre ikkje klart å bli samde om ein ny avtale innan tidsfristen for utløp av tidlegare avtale, og det beklagar vi veldig overfor alle kundane våre, seier Pål Rune Kaalen, leiar for privatmarknaden i Telia Noreg, i ei pressemelding.

Telia er innstilt på å finne ei løysing og håpar at motparten Nent òg er det, understrekar Kaalen. Han seier kjernen i konflikten er valmoglegheita til kunden og at dei ikkje skal måtte betale for innhald som dei ikkje vil sjå.

Tilgangen til kanalane TV3, V4, TV6, Viasat Nature, Explorer, History, V Sport+, V Sport, V Premium, V Film Family og V Sport Golf blir kutta. Og i tillegg blir strøymetenestene Viaplay og Filmfavoritter påverka.

Kommersiell sjef Kim Poder i Nent Group seier distribusjonssamarbeidet må vere «riktige for begge partar» og at det må leggjast til rette for «tilgjengeleggjering på operatørplattforma».

– Viss ikkje dette blir oppnådd, så kan kundane få glede av innhaldet vårt gjennom eit eige abonnement på Viaplay eller via Nent Groups andre partnarar i distribusjonsmarknaden, seier Poder og viser til at selskapet har avtale med andre distributørar i Noreg.

