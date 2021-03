Evakuerte etter ras i Halden får flytte heim igjen

innenriks

– No har fagmiljøa gått gjennom all dokumentasjon etter dei ulike testane som er gjorde og geologane har gjort vurderingane sine. Som venta er konklusjonen at dei som måtte evakuere frå Svenskegata, no kan flytte tilbake, seier beredskapsleiar André Aronsen i Halden kommune.

Sikringsarbeidet ved rasstaden vart ferdigstilt laurdag kveld, og entreprenør og geolog er godt fornøgde med arbeidet som er gjort. Søndag var det møte mellom Halden kommune, geolog og Viken fylkeskommune for å summere opp sikringsarbeidet, og konklusjonen kom måndag.

Halden Røde Kors skal hjelpe dei som treng det med flyttehjelp. Vegen vil truleg vere stengt mesteparten av mars.

