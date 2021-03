Frode Berg ber Stortinget offentleggjere EOS-rapport

innenriks

– Det er mitt håp at den nyoppnemnde stortingskomiteen bidreg til at både eg og andre får maksimalt innsyn i rapporten frå EOS-utvalet, skriv Berg i brevet.

Stortinget sette sist torsdag ned ein særskild komité som skal behandle rapporten frå EOS-utvalet, som er Stortingets kontrollorgan for dei hemmelege tenestene. Forsvarsdepartementets avgjerd om å hemmeleghalde rapporten er eitt av temaa som skal diskuterast.

Sjølv meiner Berg at hemmeleghaldet er absurd.

– Eg har verkeleg vanskeleg for å forstå at dette kan vere sant. Det er heilt absurd av mange grunnar. For det første er jo store delar av saka allereie kjent for offentlegheita, skriv han i brevet.

– Absurd er det òg for meg at den som blir granska, sjølv kan bestemme at resultata av granskinga skal haldast hemmeleg. Eg meiner at dette ikkje kan vere siste ord i saka. Eg har for eigen del eit stort behov for å forstå det som skjedde, og det meiner eg å ha eit visst krav på, skriv han vidare.

