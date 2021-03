Gyldendal lagar ny versjon av «Hva visste Hjemmefronten?»

innenriks

Forslagssjef for sakprosa, Reidar Mide Solberg i Gyldendal, fortel at forlaget og Michelet vil gjennomgå dei ulike påstandane, krava og «motboka» «Rapport fra ein gjennomgang av Hva visste hjemmefronten?", ein gjennomgang dei håpar å kunne ferdigstille i løpet av våren.

Deretter vil dei skrive ei ny utgåve av boka, som då vil vere gjennomgått setning for setning.

Planen er å gi ut denne til hausten.

Derimot ønskjer forlaget ikkje å trekkje den gamle versjonen av boka.

"For Gyldendal er det ikke et kommersielt anliggende at Hva visste hjemmefronten? blir stående i offentligheten, men et viktig prinsipielt spørsmål som dreier seg om ytringsfrihet og et informert offentlig ordskifte" heiter det i eit brev frå Gyldendal som vart sendt advokaten til etterkommarane, John Christian Elden.

22. februar vart det kjent at familiar og etterkommarar av motstandsfolk som blir omtalt i Marte Michelets bok «Hva visste Hjemmefronten?» ville stemne Gyldendal forlag, på grunn av påstandar som kjem fram i boka. Hovudkravet var at boka skulle trekkjast tilbake, og forlaget fekk frist 1. mars til å svare på påstandane.

I det juridiske svaret på varselet om søksmål, skriv Schiøtz at kravet er grunnlaust.

