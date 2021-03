Høgsterett seier ja til Acer-søksmålet frå Nei til EU

innenriks

Høgsterett slår fast at domstolane i prinsippet kan prøve om Stortinget gjekk fram i samsvar med Grunnlova då det gav samtykke, opplyser retten.

Kjernen i saka er Stortingets vedtak frå våren 2018 om samtykke til at Noreg sluttar seg til EUs tredje energimarknadspakke. Vedtaket vart fatta med alminneleg fleirtal.

Maktoverføring

Nei til EU meiner at vedtaket inneber ei så stor maktoverføring til EU at Stortingets vedtak krev tre firedels fleirtal etter Grunnlova.

staten meinte at søksmålet må avvisast fordi det ikkje gjeld ein slik konkret rettstvist som kan reisast for domstolane. Tingretten og lagmannsretten gav staten medhald i dette. For Høgsterett er det i denne omgangen berre spørsmål om søksmålet skal fremjast for retten.

Godt fornøgd

Nei til EU er svært fornøgd med at Acer-søksmålet skal prøvast for rettsapparatet.

– Dette er ei historisk avgjerd som gjer det mogleg å handheve Grunnlovas vern om norsk suverenitet, seier leiar Roy Pedersen.

– Vi noterer med interesse at Høgsteretts fleirtal oppfører at EUs energibyrå Acer via Esa kan fatte vedtak av betydning for Statnett, og at det er Efta-domstolen og ikkje norske domstolar som skal behandle og eventuelt bøteleggje ved brot på retningslinjer og pålegg, seier Pedersen vidare.

Høgsterett er delt når det gjeld korleis grunnlovsspørsmålet kan prøvast. Retten delte seg i eit fleirtal på tolv og eit mindretal på fem når det gjeld under kva omstende grunnlovsspørsmål kan prøvast.

(©NPK)