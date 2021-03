Kommunane glapp på dei sårbare barna

innenriks

På oppdrag frå KS (Organisasjonen til kommunesektoren) har koronahandteringa til kommunane vorte sett under lupa. Undersøkinga er ein viktig del av eit høyringssvar til Koronakommisjonen, som skal leggje fram ein omfattande rapport om den norske pandemihandteringa rundt påsketider, skriv Aftenposten.

På særleg tre område svikta handteringa i starten:

* Tilbodet til sårbare barn og unge vart nokre stader sterkt redusert, spesielt i dei to første månadene. I eit mindretal av kommunane var tilbodet òg redusert gjennom hausten.

* Vanskar med å gi innbyggjarane lokalt god og oppdatert informasjon. Tidvis har informasjon til kommunane frå sentrale styresmakter vorte kunngjort på direktesende pressekonferansar på TV.

* Mangel på smittevernutstyr, særleg i den første fasen til pandemien.

Eit overveldande fleirtal av kommunane melder om eit dårlegare tilbod enn normalt til barn med krav på PPT-hjelp (pedagogisk-psykologisk teneste) i starten av pandemien. Fire av fem leiarar meiner at dagtilbodet for barn og unge med utviklingshemming vart dårlegare vareteke enn normalt, medan ein av fire seier at elevar med krav på spesialundervisning i lita grad fekk dette i mars og april.

