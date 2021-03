Mann sikta for ni tilfelle av blotting i Bergen

innenriks

Avgjerda fell i eit fengslingsmøte som byrjar i Bergen tingrett måndag klokka 13, skriv Bergensavisen. Mannen har erkjent straffskuld for sju av dei ni tilfella i siktinga og nektar for dei to andre.

Politiet vil krevje mannen fengsla i fire veker.

– Det er av omsyn til gjentakingsfare, opplyser politiadvokat Elisabeth Ryen i Vest politidistrikt til avisa.

Mannen vart arrestert natt til laurdag etter at politiet fekk fem meldingar om blotting frå Danmarks plass i Bergen sentrum. Også i januar vart 24-åringen arrestert etter at det i løpet av kort tid vart meld inn fem tilfelle av blotting i same område.

Skildringane frå fleire av dei som vart utsett for blottinga, var ein mørkkledd mann med munnbind som tok på seg sjølv framfor dei.

(©NPK)