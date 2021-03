Noreg vil styrkje grønt samarbeid med EU

innenriks

– Den grøne Europa-given handlar om å byggje konkurransekraft gjennom grøn omstilling. Noreg har teknologi, kunnskap og produkt som gjer oss til ein attraktiv og relevant partnar for Europa, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) etter møtet.

Han meiner at ein ambisiøs klimapolitikk er god næringspolitikk og trekkjer fram grøn skipsfart som eit område der Noreg kan ha noko å lære EU.

Fire frå kvar side

I tillegg til Rotevatn deltok samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), olje- og energiminister Tina Bru (H) og utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Frå EU stilte visepresidenten i kommisjonen, Frans Timmermans, som har det overordna ansvaret for den grøne given, og dessutan tre kommissærar med dei same fagområda som dei norske statsrådane.

Batteri, sirkulærøkonomi, elektrifisering av transport – både elbilar og elfly – og hydrogen var nokre av temaa som vart tekne opp på møtet. I tillegg diskuterte statsrådane og kommissærane EUs klassifiseringssystem for investering, som skal styre investeringar over i berekraftig verksemd.

Noreg er opptekne av at sistnemnde skal vere vitskapleg basert og ikkje-diskriminerande.

– Vi har uttrykt uro for at vasskraft skal få strengare kriterium enn sol og vind, og vi opplevde at det er ein vilje til å lytte til innspel, seier Bru og legg til at Noreg har bede om eit ekstra møte for å følgje opp detaljar omkring dette.

– Viktige bidrag

Utanriksministeren understreka at Noreg allereie er tett knytt til EUs klimapolitikk gjennom EØS-avtalen og støttar opp om «den europeiske leiarskapen for berekraftig utvikling og klimavennleg politikk».

– Noreg har forskingsmiljø, teknologi, næringsliv og kunnskap som vil gi viktige bidrag til eit klimanøytralt Europa, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide.

EU har som mål å kutte klimautsleppa med 55 prosent innan 2030 og oppnå klimanøytralitet innan 2050.

