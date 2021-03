innenriks

– Det er no ei aukande vårisdanning i lågareliggjande strøk på snøfrie vatn. Då kan sjølv 30 centimeter is vere for lite. Isen kan etter ei kald natt vere fin å gå på, men han mistar bereevne ut på formiddagen, seier isvarslar Ånund Sigurd Kvambekk i Noregs vassdrags- og energidirektoratet i ei felles pressemelding med politiet.

Det er vinterferie i Innlandet denne veka, og politiet har fått ei rekkje meldingar frå bekymra innringjarar som ser folk gå på isen.

