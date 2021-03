innenriks

Tysdag var det 28 koronapasientar ved sjukehuset, og elleve av dei får intensivbehandling. Den 17. februar, altså for under to veker sidan, var sjukehuset nede i sju koronapasientar.

Førre gong Ahus var i gul beredskap under pandemien var frå 11. mars til 15. april 2020, då det vart trappa ned til grøn beredskap. Frå 11. juni vart òg grøn beredskap avvikla.

Sjukehuset opplyser at dei for å styrkje intensiv- og overvakingskapasiteten no reduserer noko i talet på planlagde operasjonar.