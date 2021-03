Byrådsleiaren i Bergen kritisk til ny vaksinestrategi

innenriks

– No kranglar vi om smular i ein situasjon der vi burde snakke om at vi har altfor få vaksinar. I staden risikerer vi no at vi skaper splid og diskusjon om nokre få vaksinedosar, utan at det ser ut til at det har nokon effekt, i alle fall ikkje på smittespreiinga, seier Valhammer til Bergensavisen.

Koronavaksinane skal no skeivfordelast geografisk til område med høgt smittetrykk, noko som er gode nyheiter for hardt ramma kommunar og bydelar på Austlandet og i Oslo. Endringa er i tråd med tilrådinga frå Folkehelseinstituttet om å ha ei beskjeden skeivfordeling.

– Vi treng at vi står saman i nokre månader no for å møte dei utfordringane vi har som land. Då meiner eg det er ein dårleg idé å gjere endringar i vaksinefordelinga, seier byrådsleiaren i Bergen.

