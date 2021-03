Dei fleste synest det er OK å køyre litt for fort

innenriks

Delen nordmenn som synest det er greitt å køyre litt over fartsgrensa, låg på 64 prosent i 1987. Sidan då har talet berre stige. Samfunnsundersøkinga frå Norsk Monitor viser at talet no ligg på over 84 prosent, og det har det gjort sidan tidleg 2000-tal. Delen som synest at det er greitt å køyre med ein liten, men ulovleg, promille, er langt lågare og ligg rundt 9 prosent dei siste ti åra.

– Eg synest det er oppsiktsvekkjande at rettferdssansen til befolkninga mot mindre fartsoverskridingar har vorte mindre og mindre over tid. Særleg når vi samtidig ser at mindre promilleoverskridingar framleis blir fordømt av heile befolkninga, seier seniorkonsulent John Spilling, som er ansvarleg for samfunnsundersøkinga Norsk Monitor.

Seniorrådgivar Rita Helen Aarvold i Statens vegvesen meiner derimot at biletet er meir nyansert.

– Sjølv om dei fleste veit at fart er ei vesentleg årsak til at det skjer ulykker, er det likevel sosialt akseptert å køyre litt over fartsgrensene. Ekstremfart, derimot, er det ikkje aksept for. Samtidig kan desse haldningane bli knytte opp til kva type veg det er snakk om. På strekningar med låg fartsgrense, altså 60 km/t og under, så er folk meir negative til å liggje over fartsgrensa, seier ho.

Når det gjeld kontrasten mellom delen som synest at det er greitt å køyre med promille, og delen som synest at det greitt å køyre litt over fartsgrensa, meiner Aarvold at det har ei forklaring.

– Det kjem nok av at ein lettare forstår risikoen ved å køyre med promille kontra det å køyre litt over fartsgrensa, meiner ho.

(©NPK)