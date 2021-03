Det blir enklare å velje sunnare ferdigmat

innenriks

– Eg er glad for at nøkkelholsordninga no blir utvida slik at det blir enklare for forbrukarane å velje dei sunnare alternativa innanfor ferdigmat, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.

Den nye forskrifta opnar for at produkt i matvarekategoriane mjøl, gryn, graut, brød og pasta no òg kan innehalde grønsaker og belgvekstar.

I tillegg kan fullkorn, grønsaker og belgvekstar erstatte delar av kjøttet i kjøttprodukt, medan fleire vegetar- og plantebaserte produkt kan få nøkkelholet.

