IS-tiltalt kvinne ville hyre menneskesmuglar etter Vasquez' død

– Eg vart sett ut i første omgang då eg fekk beskjed om at Bastian var død. Men då eg kom til meg sjølv, skjønte eg at no kunne eg komme meg ut, sa den 30 år gamle kvinna i retten tysdag.

Terrorsaka i Oslo tingrett heldt fram tysdag med forklaringa til kvinna som er tiltalt fór gjennom seks å ha delteke i ein terrororganisasjon. Det langvarige opphaldet taler tilsynelatande mot påstanden hennar om at ho allereie etter tre månader ønskt å forlate Syria og reiste heim til Noreg.

Ho fortalde måndag korleis ho ganske kort tid etter at ho slutta seg til ektemannen, Bastian Vasquez, i 2013, skjønte at ho «var på feil stad».

Tysdag gjekk ho, til dels gråtande, djupare inn i skildringane av korleis ho vart utsett for vald og seksuelle overgrep, og korleis Vasquez visstnok nekta henne legehjelp. Fleire gonger skal ho ha bede han om skilsmisse, noko ho skulle få viss ho gav frå seg sonen, forklarte ho.

– Men eg stolte ikkje på han. Eg kunne ikkje vere trygg på at han ville gi meg skilsmisse sjølv om han tok sonen min, sa kvinna.

Kontakta advokat i Noreg

I april 2015 døydde den norsk-chilenske framandkrigaren medan han dreiv med produksjon av bomber for IS. Det kunne vere moglegheita kona hadde til å sleppe ut av Syria og komme seg heim til familien i Noreg, påpeika ho sjølv.

– Eg tok kontakt med den norske advokaten min og sende eit detaljert bilete av kvar eg budde, slik at dei kunne sende ein smuglar som kunne hente meg derifrå. Men byen var for liten og for godt kontrollert

E-postkontakten med den norske advokaten Bjørn Nærum er tidlegare dokumentert av VG og skal underbyggje påstanden til tiltalte om at ho vart halden tilbake i IS-kontrollerte området i Syria mot sin vilje. Nærum er blant vitna i saka og kjem til retten neste veke for å gi sitt vitneprov om kontakten med henne.

Nærum oppretta kontakt med den norske ambassaden i den tyrkiske hovudstaden Ankara, som i fleire e-postar som avisa har gjennomgått, seier at dei kan hjelpe kvinna ut av Syria, men berre viss ho sjølv kom seg ut av IS-området og til den tyrkiske grensa.

Flytta til IS-hovudstaden

Kvinna forklarte tysdag korleis ho etter kvart mista håpet om å bli smugla ut av Syria. Dei som skulle hjelpe henne, vart forhindra, ombestemde seg eller mislykkast. Ho fekk beskjed om å flytte til ein større by, der innfartsårene var dårlegare kontrollert.

– Det var derfor eg gifta meg på nytt. Viss eg fekk ein mann som var i Raqqa, kunne eg kanskje komme meg vidare, sa ho.

Den nye ektemannen var shariadommar og busett i Raqqa, ein periode omtalt som IS-hovudstaden i Syria. Av han fekk ho løfte om at ho skulle få dra til Tyrkia for å treffe familien, og at ho skulle sleppe å føde fleire barn.

Men den nye ektemannen heldt ikkje løfta sine, forklarte ho. Han skulle bli far til dottera hennar, og det skulle ta ytterlegare nesten fire år før ho vart send til al-Hol-leiren av kurdiske soldatar då IS i stor grad var tvinga tilbake.

Mannen døydde i kamp i 2017. Den tiltalte kvinna gifta seg kort tid etter med ein av kameratane hans.

– Du overlever ikkje som kvinne i Raqqa utan ein mann, forklarte kvinna.

