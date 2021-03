Johansen krev svar – Solberg seier ho ikkje visste om Oslo-kritikk

innenriks

Statsminister Erna Solberg seier ho ikkje kjende til saka.

Måndag avslørte NRK at Molde-ordførar Torgeir Dahl fekk hjelp av statssekretær Peder W. Egseth til å komme i kontakt med VG i samband med koronakritikken sin av Oslo.

Det får byrådsleiar Raymond Johansen i Oslo til å sjå raudt.

– Det verkar for meg som at Statsministerens kontor arbeidde aktivt for å få inn angrepet på Oslo, i eit forsøk på å svekkje tilliten til den politiske leiinga her i Oslo, hovudstaden i Noreg som har vore hardast ramma av den verste krisa sidan andre verdskrigen, seier Johansen til NTB.

Formidla kontakt

Egseth seier til NRK at han snakka med Dahl i helga då ordføraren ville komme i kontakt med pressa etter at smitten på nytt hadde auka i hovudstaden.

– Etter samtalen vår formidla eg dette til VG, som tok kontakt med han, seier Egseth, som hevdar at verken partileiinga i Høgre eller helseminister Bent Høie visste om saka før VG publiserte ho.

NRK har spurt Egseth om kva han visste om bodskapen til Dahl, og kva konkret Dahl skulle seie til VG, men har førebels ikkje fått svar.

– Ganske grovt

Måndag sa Høgres pressesjef Cato Husabø Fossen at ingen i kommunikasjonsavdelinga til partiet hadde vore i dialog med Dahl før utspelet. Egseth er formelt ein del av regjeringsapparatet, ikkje Høgres kommunikasjonsavdeling.

Til NTB seier Johansen at han no forventar at Solberg går ut og avklarer om statssekretæren handla i forståing med statsministeren eller ikkje.

– Og vil Erna Solberg beklage at Statsministerens kontor har vore så involvert i å førebu dette angrepet og bidrege til å plante det i media? spør han vidare.

– Dette er ganske grovt og noko som bidreg til å gjere koronapandemien til eit stygt politisk spel, seier Johansen.

Solberg: – Ikkje kjent med saka

Solberg avviser at ho kjende til saka.

– Eg kjende ikkje til saka før eg las ho i VG søndag, seier Solberg i eit skriftleg svar formidla av statssekretær Rune Alstadsæter (H) der ho gjentek at «utspillet fra Moldes ordfører Torgeir Dahl blir et unødvendig sidespor i en tid hvor vi må stå sammen».

– Dette har eg vore tydeleg på internt – òg direkte til statssekretæren min, heiter det i uttalen frå Solberg.

– Eg veit at mange over heile landet er slitne og trøytte av koronatiltak. Vi må alle bidra, men det er ingen tvil om at Oslo har hatt det tøffare enn andre, avsluttar ho.

– Nekta for kontakt

Molde-ordføraren har fått mykje merksemd på grunn av utspela sine søndag der han først kritiserte Oslo for ikkje å ha fått kontroll på pandemien, og deretter bad hovudstaden skeivfordele vaksinane sine internt før dei bad om hjelp frå resten av landet.

I eit intervju søndag spurde NTB ordføraren eksplisitt om han hadde kommunisert med nokon i regjeringsapparatet om utspelet før han kom med det. Det nekta for han.

– Nei, det har eg ikkje gjort, sa Dahl til NTB.

Dahl seier i ei tekstmelding til NTB måndag kveld at han reknar med å kunne svare media tysdag.

– Politisk skandale

På Twitter langar Arbeidarpartiets stortingsrepresentant Martin Henriksen ut mot Høgre og kallar avsløringa ein politisk skandale.

– Høgre ber om at koronasituasjonen ikkje skal politiserast. Men så blir det avslørt at SMK, sjølv om Høgre nekta for det, har stått bak dritpakke mot Raymond Johansen og Oslo. Det er ein politisk skandale, skriv Henriksen, før han held fram:

– Ingen som har jobba på SMK med medieansvar, ville nokosinne ordna kontakt med Noregs største avis for ein tilfeldig ordførar utan å vite kva bodskapen var, og stått inne for det.

– Skikkeleg pinleg

Også SV-leiar Audun Lysbakken reagerer sterkt:

– Denne saka synest eg faktisk er ganske ille. Under heile pandemien har opposisjonen vore nøye med å ikkje så unødvendig splid om smitteverntiltaka. Men Høgre klarer ikkje å oppføre seg på same måte, skriv Lysbakken i eit Facebook-innlegg måndag kveld, og held fram:

– No viser det seg altså at angrepet til Molde-ordføraren på Oslos koronahandtering vart selt inn til VG av Erna Solbergs eigen statssekretær. Direkte frå Statsministerens kontor, altså! Dette byrjar å bli skikkeleg pinleg for Høgre.

