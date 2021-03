Mann angripen av isbjørn på Svalbard

innenriks

Meldinga om angrepet kom klokka 9.25 tysdag. Helikopteret til sysselmannen rykte til staden, som ligg mellom 8 og 10 mil frå Longyearbyen, med lege om bord. Ved 11-tida returnerte helikopteret, og den skadde mannen vart frakta til sjukehuset.

Det var to personar i følgjet og isbjørnen vart skoten og drepen i samanstøyten, melder Sysselmannen.

– Mannen vart påført lettare skadar. Som alle saker der ein isbjørn blir drepen, vil òg denne bli etterforska, seier kommunikasjonsrådgivar Terje Carlsen hos Sysselmannen til NTB.

Han opplyser at den skadde mannen har opphald i Longyearbyen og ikkje er turist på Svalbard eller var del av noka form for guida tur. Etter det Svalbardposten får opplyst, jobba dei to mennene for selskapet Polar X og var på staden for å måle tjukna på isen då dei vart angripne av bjørnen bakfrå.

– Det er tydeleg at dette var ein bjørn som hadde bestemt seg for å angripe. Begge to er erfarne, fastbuande folk, det er snakk om rein uflaks. Det skulle ikkje ha skjedd, seier innehavar Jason Roberts av Polar X.

Ifølgje Svalbardposten skal det ha vore observert mykje isbjørn og -spor i Mohnbukta dei siste dagane.