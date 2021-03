Politiet trappar opp innsatsen før stortingsvalet

innenriks

− Politiet har eit ansvar for å verne mot det som truar den alminnelege tryggleiken i samfunnet, og gjere det vi kan for at valkamp og politiske arrangement kan avviklast trygt. Dette omfattar òg å førebyggje at politikarar eller andre samfunnsdebattantar blir utsette for hatefulle ytringar og truslar, seier politidirektør Benedicte Bjørnland i ei pressemelding.

Ho understrekar at ytringsfridommen står sterkt i Noreg, men at det likevel vil vere nokre hatefulle og truande ytringar som blir ramma av straffelova. Politiet fryktar at eit tøffare debattklima fører til at fleire vegrar seg for å ta del i den offentlege samfunnsdebatten.

– Det er viktig at politiet følgjer opp dei riktige sakene på ein god måte. Samtidig er det viktig for politiet å ha ein god dialog med dei som blir ramma for å bidra til tryggleik, understrekar Bjørnland.

Med nasjonale føringar skal politiet setje inn nødvendige tryggleikstiltak rundt valarrangement, førebyggje og følgje opp, og straffeforfølgje der det er nødvendig.

Politiets tryggingsteneste (PST) skal etterforske truslar mot regjeringsmedlemmer, stortingspolitikarar, og sentralstyremedlemmer i dei politiske ungdomspartia.

