Raymond Johansen letta over FHIs vaksinetilråding

– Byen har vore sosialt nedstengt i snart fire månader, og befolkninga og lokalt næringsliv tek kvar dag eit stort nasjonalt ansvar for å stoppe vidare spreiing av viruset, seier byrådsleiaren i Oslo til VG.

Johansen, som opplyser at Oslo har kapasitet til å setje 110.000 vaksinar i veka, meiner at fleire vaksinar til hovudstaden kan føre til at samfunnet kan opnast opp raskare.

Folkehelseinstituttet meiner at det er fleire argument som taler for ei geografisk målretting av vaksinefordelinga i ein periode til område som har hatt høgt smittepress over tid, og dei tilrår ei endring av vaksinestrategien.

Regjeringa held pressekonferanse klokka 14. Då blir det klart om regjeringa følgjer Folkehelseinstituttets tilrådingar.

