innenriks

Bakgrunnen for unnskyldninga er avsløringane om at Solbergs eigen statssekretær Peder W. Egseth (H) hjelpte Molde-ordførar Torgeir Dahl (H) med å komme i kontakt med VG før eit intervju der Dahl retta krass kritikk mot byrådet i Oslo for handteringa av koronapandemien.

– Eg beklagar at SMK har vore involvert i eit utspel som strir mot arbeidet til regjeringa. Eg har derfor i kveld ringt Raymond Johansen og beklaga SMKs involvering, seier Solberg.