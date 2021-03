Sp-topp opnar for russisk vaksine i Noreg

innenriks

– Eg synest at Noreg burde prøve å sikre seg denne vaksinen. Russarane ønskjer å søkje EU om godkjenning. Det norske legemiddelverket bør òg gjennomgå denne vaksinen på eiga hand, ikkje berre vente på EUs behandling, skriv Arnstad i Klassekampen.

Sps parlamentariske leiar viser til at land som har teke direkte kontakt med produsentlanda, som Storbritannia og Israel, ligg i verdstoppen i talet på vaksinerte.

Ho får støtte av Sør-Varangers ordførar Pål Gabrielsen (SV) og Lars Georg Fordal i Barentssekretariatet. Dei meiner i tillegg at vaksinen kan betre naboforholdet til Russland. Det er ikkje Arnstad samd i.

– Eg meiner vi ikkje skal sjå på vaksinar på ein slik politisk måte. Det viktige er at ein vaksine er trygg og fungerer godt, skriv ho.

Effektiv

I november sa Russland at koronavaksinen deira Sputnik V var 92 prosent effektiv mot covid-19. Vaksinen er eksportert til 37 land, med til saman 1,1 milliardar innbyggjarar.

I februar støtta ein studie publisert i det anerkjende tidsskriftet The Lancet funnet. Studien kom fram at vaksinen har 91,6 prosents effektivitet.

Den er dessutan relativt billig og krev ikkje den same nedkjølinga som ein del andre vaksinar.

Det har ført til at enkelte leiarar i EU har sett moglegheita til å fylle tomrommet som har oppstått fordi andre leverandørar ikkje har oppfylt løfta sine om leveransar.

Russland har førebels ikkje søkt EU om godkjenning av koronavaksinen Sputnik V, men fleire land har teke direkte kontakt med Russland. Blant dei er Serbia og San Marino og EU-landa Slovakia, Tsjekkia og Ungarn.

EU vurderer kvaliteten

Fylkesrådsleiar Bjørn Inge Mo (Ap) i Troms og Finnmark meiner Noreg for lengst burde ha jobba meir sjølvstendig og teke kontakt med mellom anna Russland og Sputnik-V-produsenten.

– Her nord seier vi at om nokon ramlar over bord frå båten, så kastar vi ut ein livbøye. Vi bryr oss ikkje om kvar denne bøya er produsert, seier fylkesrådsleiaren til Klassekampen.

Vaksineforskar Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo minner om at Noreg har sett sin lit til EUs legemiddeltilsyn EMA for å vurdere tryggleik og kvalitet på vaksinane.

– Det er svært god grunn til at russarane burde sende ein søknad til EMA. Før dei har søkt og fått godkjenning vil eg ikkje tilrå å bruke han. Det som finst av informasjon til no, tilseier at når søknaden kjem, vil han bli møtt med seriøsitet i Europa, seier ho.

(©NPK)