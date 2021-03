Tidlegare Ap-ordførar Rune Øygard krev ny behandling av saka si

innenriks

Øygard vart i Høgsterett i september 2013 dømd til fengsel i to år og tre månader for fleire overgrep mot ei tenåringsjente. Gjenopptakingskommisjonen fekk klagen hans i fjor vår, og klagen er skriven av advokat John Christian Elden, skriv VG.

Ifølgje avisa argumenterer Elden i kravet for at dommen er feil, og at det er gode grunnar til å tru at jenta eks-ordføraren er dømd for å ha forgripe seg på, med vilje har forklart seg urett.

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter som førte saka mot Rune Øygard i tre rettsinstansar, har levert inn tilsvar til kommisjonen og seier han ikkje er overtydd av det han har lese.

– Hovudsynspunktet til påtalemakta er at dette er ein omkamp om bevis som vart grundig kasta lys over under rettssakene, og at kravet om gjenopptaking ikkje inneheld noko nytt, seier han.

Innhaldet i kravet er vidare ein systematisk gjennomgang av dommen i Eidsivating lagmannsrett, der Øygard vart dømd til eitt år og tre månaders fengsel. Denne dommen vart seinare justert opp med eitt år av Høgsterett, ein dom Øygard byrja å sone i desember 2013, før han vart lauslaten sommaren 2015.

