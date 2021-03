Ulvik-ordførar fryktar vaksineprioritering av Oslo kan gi alvorlege konsekvensar

innenriks

– Om ikkje vaksinen kjem ut i dei mindre kommunane òg, kan det få alvorlege konsekvensar for dei sårbare gruppene i kommunane rundt omkring i landet, seier ordføraren til NRK.

Han understrekar at det er ein utruleg vanskeleg debatt og seier at han òg ser poenget med at personar i folkerike kommunar bur tettare.

For nokre veker sidan var det eit større koronautbrot med britisk mutert virus i Ulvik kommune. Men før utbrotet kom, var bebuarane på sjukeheimen til kommunen vaksinert. Det gjorde at det vart mindre alvorleg då smitten kom inn på sjukeheimane.

(©NPK)