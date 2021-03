214 nye koronasmitta i Oslo siste døgn

innenriks

Det er 78 meir enn gjennomsnittet dei førre 14 dagane, som var på 136 smitta per dag.

Same dag førre veke vart det registrert 154 smittetilfelle. Det høgaste smittetalet på eitt døgn i hovudstaden sidan pandemien starta vart registrert fredag. Då vart det meldt om 245 nye smitta.

Alna bydel har no det høgaste smittetrykket. Der er det 478 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Grorud er på andreplass med 476 smitta per 100.000. Stovner bydel, som tidlegare har hatt det høgaste smittetrykket, følgjer på tredjeplass med 471.

Det lågaste smittetrykket finn vi i Ullern og Nordre Aker med 142 og 149 smitta per 100.000 innbyggjarar.

Totalt er 20.480 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor. Rundt ein firedel av tilfella, om lag 4.900, er registrerte i aldersgruppa 20 til 29 år. Folk under 30 år står for 43 prosent av smittetilfella i hovudstaden.

(©NPK)