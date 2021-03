Dei syriske asylsøkjarane frå Hellas har landa i Noreg

innenriks

Politiets utlendingseining (PU) stadfestar overfor NTB at flyet med asylsøkjarane landa på norsk jord onsdag ettermiddag.

Regjeringa vedtok i september å hente 50 asylsøkjarar frå Hellas, såkalla relokalisering. Avgjerda frå regjeringa vart gjord kjend like etter at Moria-leiren brann i fjor. Alle 50 skal få behandla asylsøknadene sine i Noreg.

Asylsøkjarane frå Syria skal i første omgang setjast i karantene på Utlendingsdirektoratets innkomstsenter i Råde i Østfold.

Dei siste 15 er venta å komme i nær framtid, opplyser UDI til NTB. Sjukdom er årsaka til forseinkinga.

Regjeringa har stilt krav om at dei som får komme, er sårbare syriske familiar med barn som mest sannsynleg kvalifiserer for opphaldsløyve.

Politiets utlendingseining (PU) har tidlegare opplyst at det er snakk om i alt ti familiar. UDI har sagt at målet er at dei fleste skal få avgjort asylsøknaden sin innan tre veker etter at dei har komme til Noreg.

