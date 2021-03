FHI skal vurdere om skeivfordeling er lovleg

innenriks

– Viss vi skeivfordeler ut frå bustadadresse, betyr det at vi kjem til å diskriminere med tanke på helsehjelp, og det må vi faktisk sjå på, seier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Ei avklaring på om staten kan skeivfordele tilgang til helsehjelp ut frå bustad er venta fredag.

Bukholm seier at det er ei moglegheit for at det er ulovleg og at det må vurderast opp mot pasientrettslova og spesialisthelsetenestelova. Spørsmålet er om føresegna i smittevernlova kan trumfe det andre lovverket i ein krisesituasjon, seier han.

Ei geografisk skeivfordeling til område med høgt smittetrykk over tid kan sannsynlegvis kan gi netto helsegevinstar i form av færre infeksjonar, sjukehusinnleggingar og dødsfall nasjonalt, skriv FHI i si siste tilråding om vaksinestrategien.

Tysdag følgde regjeringa tilrådinga. Ei slik fordeling inneber at nokre kommunar og bydelar i Oslo skal få 20 prosent meir enn planlagt, medan 330 kommunar må gi frå seg vaksine.

Direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet seier at det er eit «viss t sannsyn for at ein tek feil» sidan strategien er avhengig av at ein framover får rett om korleis pandemien utviklar seg. Han innrømmer òg at distrikta taper «gitt at ein tar vaksinar bort frå dei og prioriterer opp enkeltkommunar».

