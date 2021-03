Høgsterett gir firebarnsfar litt meir samvær med to av barna

innenriks

Saka dreier seg om ein familie som barnevernet har hatt kontakt med over lengre tid, ifølgje oppsummeringa til retten.

Barna er mellom fem og ti år gamle og bur i dag i fosterheim.

– Utsette for vald

– Barna var utsette for vald frå far, og det var også vald mellom foreldra. Mor, som hadde psykiske problem, reiste tilbake til Afrika i juni 2017. Faren ønskte ikkje rettleiing og hjelp frå barnevernsstyresmaktene, skriv Høgsterett.

Gulating lagmannsrett fastsette samværet mellom faren og barna til fire gonger i året med fire timar kvar gong for dei to eldste og tre timar for dei to yngste.

Høgsterett legg i avgjerda vekt på at samværet skal fastsetjast med sikte på å føre barna tilbake til faren på litt lengre sikt.

– Ville ikkje ha rettleiing

«Ved vurderingen av om samvær ville utsette barna for urimelig belastning, viste Høyesterett til at de to eldste barna har fått PTSD og har gått til behandling for dette. Også de to yngste er sårbare, og flere av barna føler et sterkt savn etter mor, som far ikke har ville hjelpe dem med å få kontakt med. Far snakker dårlig norsk, og det er kommunikasjonsproblemer med barna. Han vil ikke ha veiledning eller tolk under samværene», skriv retten.

Høgsterett kom til at samværet for dei to yngste skal aukast til seks gonger i året, og dei samværa som skal vere med storesøskena, skal vare i fire timar.

– For dei to eldste er det ut frå dagens situasjon ikkje rett å auke frå fire til seks gonger i året, men ambisjonen er å auke til dette. Målet må vere ei ytterlegare opptrapping viss det er forsvarleg av omsyn til barna, skriv Høgsterett.

(©NPK)