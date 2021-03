Koronaramma studentar får 230 millionar frå regjeringa

innenriks

Pengane frå regjeringa skal gå til fagskulane, høgskular og universitet og studentsamskipnader. Dei skal brukast til sosiale lågterskeltilbod og til betre psykisk helsetilbod. Dessutan skal studentar lønnast for å drive fagleg og sosial oppfølging.

– Dette året starta ikkje slik nokon av oss hadde drøymt om. Sjølv om vi har letta på ein del tiltak for fysisk nærvær på campus for studentane, så er kvardagen framleis prega av mykje fysisk avstand og lite sosial kontakt, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) i ei pressemelding frå regjeringa onsdag morgon.

Arbeidsmarknaden for studentar er vanskelegare sidan mange av verksemder som normalt tilset studentar, også er ramma av pandemien. Derfor vil regjeringa at ein del av pengane skal gå til å lønne studentar som slit i arbeidsmarknaden, og for arbeid med fagleg oppfølging av andre studentar.

Totalt vil 150 millionar gå til slike tiltak, medan 78 millionar vil bli sett av til sosiale lågterskeltilbod og arbeid med psykisk helse.

