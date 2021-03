Over 100.000 nordmenn utsette for ID-tjuveri

innenriks

Undersøkinga er utført av Respons Analyse på vegner av Skatteetaten og Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS). Den viser at 3,6 prosent av dei spurde opplyser å ha fått misbrukt identiteten sin dei to siste åra.

– Framleis opplever altfor mange å få ID-en sin misbrukt, og det må vi gjere noko med, seier Marianne Henriksen, fagdirektør for ID-forvaltninga i Skatteetaten.

Dei fleste tilfella av ID-tjuveri skjer i samband med netthandel. I nær halvparten, 47 prosent, av tilfella har det skjedd ved at nokon har kjøpt ei vare i deira namn på internett.

I tillegg opplyser 22 prosent at identiteten deira har vorte misbrukt ved kjøp av ei teneste eller abonnement på internett.

– Samtidig er det godt å sjå at ID-misbruket ikkje har skote i vêret sjølv om året vi har lagt bak oss har vore prega av korona og langt meir netthandling enn tidlegare, seier Henriksen.

Seniorrådgivar Eivind Reiner-Holm i NorSIS meiner bruk av BankID eller andre totrinnpåloggingar er årsaka til at ikkje fleire blir svindla. I tillegg har folk flest vorte meir klar over å ikkje dele personopplysningar ukritisk, påpeikar han.

(©NPK)