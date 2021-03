Passasjeropplysningar stolne då Hurtigruten vart utsett for dataangrep

innenriks

Selskapet har no sendt e-postar til ramma kundar og varsla om saka, skriv digi.no.

Då dataangrepet vart oppdaga i desember i fjor, vart sannsynet for at angriparane hadde skaffa seg tilgang til større mengder gjestedata, vurdert som låg. Men etterforsking har avdekt at angriparane har fått med seg namn, fødselsdato, nasjonalitet, passnummer og utløpsdato for passa til dei ramma passasjerane.

Derimot lagrar ikkje Hurtigruten opplysningar om kreditt- eller debetkort, så dette skal ikkje ha komme på avvegar, opplyser selskapet.

Delar av dei aktuelle dataa skal ha vorte lasta opp av uvedkommande på ein vanskeleg tilgjengeleg stad på internett den 18. februar i år.

Det er gjester som reserverte reiser med ekspedisjonsskipa MS Fram i perioden 2018 til 2020 og MS Midnatsol i perioden 2016 til 2020, som kan vere ramma av datalekkasjen.

– Heldigvis viser dei grundige undersøkingane våre at dataa som angriparane kan ha tiltvunge seg, er avgrensa. Det er snakk om eit relativt få gjester og tilsette, på eit avgrensa tal seglingar, i ein avgrensa tidsperiode, skriv Hurtigruten i ein e-post til digi.no.

– Vi har ingen indikasjonar på at noko av informasjon er misbrukt i svindlar, understrekar selskapet.

Saka blir framleis etterforska av politiet.

(©NPK)