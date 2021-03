Rapport: Ny flyplass i Mo i Rana vil gi milliardtap

innenriks

Rapporten er skrive av Oslo Economics på oppdrag frå Avinor, melder NRK.

– Den samfunnsøkonomiske analysen viser eit tap på 1 milliard kroner i netto noverdi. Basert på ei samfunnsøkonomisk vurdering blir derfor rådd mot prosjektet ny lufthamn i Mo i Rana, heiter det i rapporten.

Den tek utgangspunkt i scenarioa låg, middels og høg trafikk. Ifølgje rapporten vil låg trafikk gi eit tap på 1,7 milliardar kroner, medan middels trafikk vil medføre eit tap på 610 millionar kroner.

Blir trafikken høg, vil prosjektet gi ein gevinst på 535 millionar kroner, kjem det fram. Alle tala har teke høgd for lokal finansiering. Utan det vil tapa bli vesentleg høgare.

Skal prosjektet gå i null, må dagens trafikk på 100.000 passasjerar aukast til 318.000 passasjerar.

Polarsirkelen Lufthavnutvikling og Rana kommune er usamde i konklusjon. Dei meiner at talbruken er feil og at det ikkje er takhøgd for store prosjekt i kommunen.

