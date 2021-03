Høie varslar endringar i nasjonale tiltak til veka

innenriks

– No har vi eit R-tal på 1,3. Det betyr at smitten aukar veldig raskt. Viss det får lov til å halde fram gjennom mars og april, så vil det få dramatiske konsekvensar for mange menneske som blir alvorleg sjuke og må på sjukehus. Helsetenesta vår vil bli alvorleg overbelasta, seier han til NRK.

Det siste døgnet er det registrert 689 koronasmitta i Noreg. Det er 190 fleire enn dagen før og 348 fleire enn same dag førre veke.

Tidlegare denne veka sa Høie at dei aukande smittetala kan vere starten på ei tredje bølgje, og at det derfor truleg ville bli innstrammingar i dei nasjonale tiltaka.