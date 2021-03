Intensiven på Ahus i Lørenskog er full – pasientar blir sende til andre sjukehus

innenriks

– Det er framleis eit godt stykke unna situasjonen vi hadde i mars i fjor, men det spørst korleis dette utviklar seg framover, seier sjukehusdirektør Øystein Mæland til NTB.

Heilt sidan før jul har det vore ein pressa situasjon på intensivavdelinga ved Ahus. Etter ein liten nedgang har det teke seg opp igjen dei siste dagane.

– Vi har hatt stor pågang av pasientar med behov for intensivbehandling, under dette respiratorbehandling. For å handtere det har vi gått ned på operasjonskapasiteten vår for å frigjere personell, seier Mæland.

Blir sendt til OUS

Tysdag denne veka vart beredskapsnivået ved sjukehuset justert opp til gult for første gong sidan i fjor vår. Åtte operasjonsstover er no stengde og fleire operasjonar er utsette for å justere opp koronaberedskapen.

– Vi utvidar kapasiteten ved å ta ned på annan aktivitet. Det er heilt i tråd med planane våre for covid-opptrapping. Og så får vi i tillegg hjelp frå Oslo.

Kritisk sjuke pasientar frå bydelane Grorud, Stovner og Alna blir no lagde inn på Oslo universitetssjukehus i staden for på Akershus universitetssjukehus (Ahus), skriv VG, som omtalte saka først.

– Ved normal drift har vi ti intensivplassar. No er situasjonen krevjande, og vi har mellom tolv og fjorten covid-19-pasientar på intensivområda, seier Mæland til NTB.

Det er godt over halvparten av alle covid-19-pasientar som no får intensivbehandling i Noreg.

Firedobling

I mars var talet på intensivpasientar på Ahus oppe i 24. Sjukehuset har planar som gjer det mogleg å utvide heilt opp til 60 plassar.

– Men då vil vi i så fall tøye strikken veldig, veldig langt, seier sjukehusdirektøren.

Tysdag denne veka hadde Ahus opplevd ei firedobling i innlagde covid-19-pasientar på snautt to veker.

– Det er ei ganske stor belastning, som er til å ta og føle på, sa Mæland då.

Smitten i regionen rundt Ahus har auka den siste tida, og dermed kan også talet på innleggingar auke endå meir.